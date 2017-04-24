На первомайские выходные в Омске значительно похолодает

После нескольких очень тёплых дней в регионе наступит прохладная и пасмурная погода. Она установится на все длинные выходные.

На этой неделе территория Омской области будет находиться под влиянием южного и юго-западного переноса воздушных масс. В Омске будет тепло, но пасмурно. К среде, 26 апреля, столбик термометра поднимется до +21...+26°C, местами пройдёт небольшой дождь, возможно с грозой.

Однако затем температура воздуха будет падать и в воскресенье достигнет +7 градусов. В ночь на 1 мая и вовсе может похолодать ниже нуля. Днём солнце скроется за тучами, но осадков не ожидается.

Добавим, что выходные на День весны и труда продлятся с 29 апреля по 1 мая.