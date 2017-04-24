На первомайские выходные в Омске значительно похолодает
Общество  •  24 апреля 2017, 11:07  •  печать

На первомайские выходные в Омске значительно похолодает

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После нескольких очень тёплых дней в регионе наступит прохладная и пасмурная погода. Она установится на все длинные выходные.

На этой неделе территория Омской области будет находиться под влиянием южного и юго-западного переноса воздушных масс. В Омске будет тепло, но пасмурно. К среде, 26 апреля, столбик термометра поднимется до +21...+26°C, местами пройдёт небольшой дождь, возможно с грозой.

Однако затем температура воздуха будет падать и в воскресенье достигнет +7 градусов. В ночь на 1 мая и вовсе может похолодать ниже нуля. Днём солнце скроется за тучами, но осадков не ожидается.

Добавим, что выходные на День весны и труда продлятся с 29 апреля по 1 мая.

Теги  •  #1 мая #день весны и труда #погода

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  24 апреля 2017, 11:49

Эх, погода, погода. А ведь у многих такие планы были на майские! Что ж, предупреждён, значит - вооружён. В конце концов, остаётся надежда, что на 6-9 мая погода ещё наладится.

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