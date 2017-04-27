В парках и на улицах Омска всё ещё остаётся мусор после субботника

Общегородской субботник прошёл в Омске 22 апреля. По подсчётам мэрии, на него вышли почти 90 тысяч человек, было вывезено 11 тыс. куб. м мусора. Однако заполненные мусором мешки можно увидеть в городе даже спустя несколько дней после уборки.

В 2013 году мы за 10 дней справились с вывозом мешков. Сейчас задача - за три дня управиться. Если удастся за меньше, значит, меньше, но три дня - это такое обязательное мероприятие, - говорил Вячеслав Двораковский на субботнике.

Как отмечают журналисты телеканала "Продвижение", в парке "Зелёный остров", где субботник провели сотрудники мэрии, мешки, ветки и листва лежат всё теми же аккуратными кучами. Их не убрали даже с центральной аллеи. В Советском парке чисто только на входе, а ближе к реке гуляющие омичи вынуждены любоваться пустыми бутылками и полусгнившей бумагой.

В администрации Омска говорят, что мешки с мусором остались не после субботника, а после уборки в другие дни. Вывезти их необходимо до 15 мая, когда завершится месячник чистоты.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".