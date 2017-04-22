Мэр Омска поработал граблями в парке "Зелёный остров"
Политика  •  22 апреля 2017, 12:26, последнее обновление 22 апреля 2017, 12:33  •  печать

Мэр Омска поработал граблями в парке "Зелёный остров"

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Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие.   

По оценке администрации города, в общегородском субботнике, который стартовал сегодня, 22 апреля в Омске, приняли участие почти 58 тыс. человек. Основные работы традиционно развернулись в парках и скверах, у административных зданий, предприятий, образовательных учреждений и мемориальных объектов.

- Особое внимание в ходе субботника уделяется скверу у ДК "Железнодорожник", где в этом году будут продолжены работы по благоустройству в рамках подготовки и проведения окружной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017", - сообщили в пресс-службе администрации города. -  В рамках субботника также приводятся в порядок прибрежные территории озер Соленое, Чередовое и реки Иртыш.

Свой вклад в очистку города от мусора внесли также сотрудники администрации города. Мэр Омска Вячеслав Двораковский вместе с подчинёнными традиционно вышел на субботник. Правда, на этот раз градоначальник сменил место для уборки. Свой последний субботник в качестве мэра Вячеслав Двораковский решил провести в парке "Зелёный остров", а не сквере имени Дзержинского.

Добавим, что накануне, 21 апреля, на субботник выходили сотрудники омских министерств. Они в свой обеденный перерыв привели в порядок территорию набережной Тухачевского. Сегодня, в день общегородского субботника, они отправились наводить порядок в "Птичьей гавани", Дендросаде и на участке будущего Сафари-парка. 

Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие. Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие.
1 / 28  •  Сегодня, 22 апреля, в Омске начался общегородской субботник. Наводить порядок в городе вышли высокопоставленные чиновники, работники промышленных и торговых предприятий, школьники, студенты и военнослужащие.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #мэр #субботник #уборка #фото

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  22 апреля 2017, 13:30

Прекрасные начиная советских времён которые и сегодня не потеряли актуальность, жаль не столько участвующих конечно как раньше, когда на улицах жизнь кипела в этот день

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