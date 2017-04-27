Омская "Кованая рать" вышла на "Поле чудес"
Общество  •  27 апреля 2017, 11:50, последнее обновление 27 апреля 2017, 11:55  •  печать

Омская "Кованая рать" вышла на "Поле чудес"

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Руководитель омского клуба "Кованая рать" Василий Минин принял участие в шоу "Поле чудес" на Первом канале. 

Омич Василий Минин снялся в специальном выпуске телепередачи "Поле чудес", которая выйдет в эфир 5 мая. Соорганизатором выпуска выступило Российское военно-историческое общество, которое пригласило на передачу исторических реконструкторов и работников музеев.

- Эта программа посвящена защитникам отечества, - рассказала "Омск Здесь" Василий Минин. - Меня, как активного члена Российского военно-исторического общества, пригласили стать участником. Друзья помогли собрать подарки и пожелали удачи. Во время съёмки мы с Леонидом Якубовичем поговорили об истории Сибири, служилых людях. Семью мою пообсуждали, Тару вспомнили. Леонид Аркадьевич в прошлом году там был и очень тепло отзывался.

Отметим, что омичи принимают участие в популярном телешоу не первый раз. Так, в октябре прошлого года житель Омска Андрей Билль стал победителем шоу и выиграл набор бытовой техники для кухни, ноутбук и зеркальный фотоаппарат, а также домашний кинотеатр. Часть призов победитель впоследствии подарил детскому центру.

Теги  •  #Василий Минин #кованая рать #Поле Чудес

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