На "Омсктрансмаше" из-за долга в пять миллионов рублей могут отключить воду

ОАО "ОмскВодоканал" 27 апреля планирует отключить от водоснабжения крупнейшее оборонное предприятие Омска. Долг "Омсктрансмаша" перед ресурсоснабжающей организацией составляет пять миллионов рублей.

4 апреля 2017 года "ОмскВодоканал" отключили воду в ООО "УК ЖКХ "Мостовик", чей долг перед ресурсной организацией превысил 12 млн руб. Завтра такая же судьба может ожидать крупнейшее омское оборонное предприятие – "Омсктрансмаш". Он находится на втором месте в списке злостных неплательщиков. Его долг сейчас составляет пять миллионов рублей.

- Задолженность юридических лиц перед омским водоканалом на 1 апреля 2017 года превысила 332 млн рублей. Только с начала года эта сумма выросла на 60 млн рублей. Как гарантирующая организация услуг водоснабжения и водоотведения мы обеспокоены растущими долгами и вынуждены применять крайние меры в отношении ряда потребителей, вплоть до ограничения поставки ресурса, - цитирует пресс-служба "ОмскВодоканала" коммерческого директора Ольгу Смиковскую.

В пресс-службе АО "Омсктрансмаш" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос.

Добавим, на третьем месте злостных должников находится ООО "Гидросети" с долгом в два млн руб., на четвёртом - городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1, задолжавшая 584 тыс. руб. Замыкает пятёрку неплательщиков ТСЖ "Огонёк-3", недоплатившее за холодную воду и услуги водоотведения 382 тыс. руб.