Жительница Омской области добилась компенсации за прошлогодний паводок только через суд

Женщина, на иждивении которой находятся двое детей и брат-инвалид, лишь спустя год смогла добиться положенных ей выплат.

Семья проживает в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района. В 2016 году органы местного самоуправления включили поселение в фактические зоны весеннего подтопления. В качестве единовременной материальной помощи семья (женщина, два несовершеннолетних ребёнка и недееспособный брат, требующий ухода) должна была получить по 10 тыс. руб. на человека.

Вместе с тем в ноябре 2016 года при обращении в администрацию Усть-Ишимского муниципального района указанной местной жительнице было отказано в назначении и оказании материальной помощи в связи с отсутствием регистрации по месту проживания, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При этом отсутствие регистрации не является основанием для отказа в материальных выплатах. По итогам проверки районной прокуратуры в суд был подан иск, и требования удовлетворены полностью.

Отметим, что такие случаи далеко не единичные. Кроме усть-ишимцев, от прошлогоднего паводка сильно пострадали жители Шербакульского района. Там ряд семей до сих пор не получили компенсации по разным причинам: кто-то не был прописан по месту жительства, а кого-то районная комиссия просто проигнорировала и не включила в список пострадавших.