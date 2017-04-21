Талые воды начали топить пять районов Омской области

На территории Омской области постепенно начинается весеннее половодье. В целом ситуация стабильная, однако в ряде населённых пунктах большая вода уже создаёт проблемы.

За прошедшие сутки оказались подтопленными придомовые территории, дворовые участки сельских поселений ряда муниципальных районов: Одесского, Полтавского, Исилькульского, Шерабакульского, Большереченского районов, - доложил начальник Главного управления региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов на заседании специальной рабочей группы.

Кроме того, накануне талые воды размыли единственную дорогу в село Саратово Горьковского района. При этом она была построена всего несколько месяцев назад.

Добавим, что нынешний паводок проходит более спокойно, чем прошлогодний, благодаря благоприятным погодным условиям. Ледоход, начавшийся на всех реках Омской области, идёт без заторов.