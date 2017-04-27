Омские власти обяжут обустроить остановку в микрорайоне Прибрежный
Общество  •  27 апреля 2017, 10:23  •  печать

Омские власти обяжут обустроить остановку в микрорайоне Прибрежный

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Прокуратура, проведя проверку, не обнаружила на остановке общественного транспорта "микрорайон Прибрежный" автопавильонов, скамеек, ограждений и тротуаров.

Прокуратура Кировского округа по сообщению омских СМИ совместно с ГИБДД провела проверку обустройства остановки общественного транспорта "Прибрежный микрорайон" на ул. Перелёта. Выяснилось, что здесь нет автопавильонов, скамеек, ограждений, тротуаров и пешеходных дорожек к прилегающим к остановке домам.

Госавтоинспекцией было внесено представление в адрес департамента городского хозяйства. Но нарушения устранены не были. Более того, омские чиновники сослались на невозможность выполнения работ. В городском бюджете на эти цели денег нет.

- Поскольку длительное неисполнение органом местного самоуправления возложенных функций нарушает права местных жителей, прокурор Кировского округа обратился в суд с требованиями обязать администрацию города, департамент городского хозяйства выполнить работы по обустройству, - добавили в областной прокуратуре.

Теги  •  #ГИБДД #остановка #прокуратура

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