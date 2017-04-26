Директор омского транспортного предприятия пять месяцев не платил зарплату работникам
Экономика  •  26 апреля 2017, 15:57, последнее обновление 26 апреля 2017, 16:07  •  печать

Директор омского транспортного предприятия пять месяцев не платил зарплату работникам

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Прокуратура Саргатского района добилась возбуждения уголовного дела в отношении директора ООО "Саргатское АТП" за задержку выплаты заработной платы. Долг перед работниками предприятия превысил один миллион рублей.

С октября 2016 по февраль 2017 года 44 работника "Саргатского АТП" не могли получить в полном объёме заработанные деньги. За пять месяцев сумма задолженности перед ними составила 1,3 млн руб. При этом, как отмечают в прокуратуре, возможность исполнить обязательства перед сотрудниками у руководства АТП была.

- За указанный период на расчётные счета предприятия поступило около шести млн руб., которые направлялись на иные цели, в частности, осуществлялись расчёты с контрагентами, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Директор транспортного предприятия дважды привлекался к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 25 тыс. руб. Впоследствии материалы проверки были переданы в следственные органы. И вот сегодня, 26 апреля, стало известно, что в отношении руководителя АТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). В Уголовном кодексе говорится, что наказанием за совершение такого преступления может стать штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительные работы с лишением права занимать определённые должности или заниматься какой-то деятельностью на срок до трёх лет, лишение свободы на срок до трёх лет.

Теги  •  #задержка зарплаты #прокуратура #Саргатский район #транспортное предприятие

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