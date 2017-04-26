В Омске ночью насмерть сбили пьяного пешехода

Омские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на ул. Лукашевича, в результате которого погиб пешеход. Сигнал об аварии поступил 25 апреля в 22:50 в дежурную часть ГИБДД. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по ул. Лукашевича со стороны ул. Дианова, в районе дома № 14/4а допустил наезд на пешехода. Молодой человек 1991 года рождения переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Парень скончался на месте до приезда скорой. По предварительной информации, пешеход находился в состоянии опьянения. Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.
Фото "Аварийный Омск"