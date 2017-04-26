В Омске ночью насмерть сбили пьяного пешехода

Молодой человек переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как сообщают очевидцы, удар был такой силы, что пешеходу оторвало ногу. До приезда медиков он скончался на месте.

Омские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на ул. Лукашевича, в результате которого погиб пешеход. Сигнал об аварии поступил 25 апреля в 22:50 в дежурную часть ГИБДД. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по ул. Лукашевича со стороны ул. Дианова, в районе дома № 14/4а допустил наезд на пешехода. Молодой человек 1991 года рождения переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Парень скончался на месте до приезда скорой. По предварительной информации, пешеход находился в состоянии опьянения. Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.

Фото "Аварийный Омск"