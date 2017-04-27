В Омской области обновят 10 котельных
Общество  •  27 апреля 2017, 09:00, последнее обновление 27 апреля 2017, 09:27  •  печать

В Омской области обновят 10 котельных

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Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области подвело итоги отопительного сезона и начало подготовку к зиме 2017-2018 годов.

В 2017 году в Омской области планируется заменить по 50 км водопроводных и тепловых сетей, реконструировать не менее 10 котельных с заменой котлов и котельного оборудования. В рамках отраслевой госпрограммы на развитие систем тепло- и водоснабжения будет выделено 60 млн рублей. Работы по замене труб будут согласовываться с дорожными службами и проводиться до укладки асфальта.

Отопительный период по Омской области в целом прошёл стабильно, в штатном режиме, - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Шикалов. - На территории региона серьёзных аварий и технологических нарушений, повлекших значительные сбои в работе систем жизнеобеспечения или имевших социально значимые последствия, не зарегистрировано. Все возникавшие инциденты устранялись в оперативном порядке и в установленные сроки.

Ожидается, что отопительный сезон в регионе будет закончен после майских праздников, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет удерживаться на уровне не ниже +8 градусов.

Теги  •  #котельная #отопительный сезон

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