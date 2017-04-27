В Омской области обновят 10 котельных

В 2017 году в Омской области планируется заменить по 50 км водопроводных и тепловых сетей, реконструировать не менее 10 котельных с заменой котлов и котельного оборудования. В рамках отраслевой госпрограммы на развитие систем тепло- и водоснабжения будет выделено 60 млн рублей. Работы по замене труб будут согласовываться с дорожными службами и проводиться до укладки асфальта.

Отопительный период по Омской области в целом прошёл стабильно, в штатном режиме, - заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Шикалов. - На территории региона серьёзных аварий и технологических нарушений, повлекших значительные сбои в работе систем жизнеобеспечения или имевших социально значимые последствия, не зарегистрировано. Все возникавшие инциденты устранялись в оперативном порядке и в установленные сроки.

Ожидается, что отопительный сезон в регионе будет закончен после майских праздников, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет удерживаться на уровне не ниже +8 градусов.