В омскую гимназию Артёма Михалкова привели полицейские
Общество  •  27 апреля 2017, 07:40, последнее обновление 27 апреля 2017, 09:31  •  печать

В омскую гимназию Артёма Михалкова привели полицейские

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В гимназии № 26 прошёл урок в рамках акции "Проверь ПРАВОзнание".

Необычный урок в омской гимназии № 26 провёл член общественного совета при МВД России Артём Михалков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Актёр и режиссёр в рамках акции "Проверь ПРАВОзнание" проверил знания школьников о Конституции, административном и уголовном законодательстве.

Гости напомнили ребятам, что системные правовые знания и умение их применять в жизни избавят от необдуманных шагов и рискованных поступков, которые могут негативно отразиться на их дальнейшей судьбе. В заключение руководитель фестиваля "Движение" Артём Михалков пожелал школьникам провести летние каникулы с пользой - заниматься спортом, читать увлекательные книги и смотреть качественные отечественные фильмы.

Теги  •  #Артем Михалков #гимназия

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  27 апреля 2017, 10:15

Интересно какой уровень знаний у учеников гимназии и насколько это помогает детям. В мое школьное время таких уроков не было.

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