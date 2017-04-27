В омскую гимназию Артёма Михалкова привели полицейские

Необычный урок в омской гимназии № 26 провёл член общественного совета при МВД России Артём Михалков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Актёр и режиссёр в рамках акции "Проверь ПРАВОзнание" проверил знания школьников о Конституции, административном и уголовном законодательстве.

Гости напомнили ребятам, что системные правовые знания и умение их применять в жизни избавят от необдуманных шагов и рискованных поступков, которые могут негативно отразиться на их дальнейшей судьбе. В заключение руководитель фестиваля "Движение" Артём Михалков пожелал школьникам провести летние каникулы с пользой - заниматься спортом, читать увлекательные книги и смотреть качественные отечественные фильмы.