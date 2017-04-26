Леонид Полежаев планирует установить в Омске памятник Аркадию Кутилову

Идея издать произведения Аркадия Кутилова появилась осенью 2016 года, когда в фонд "Духовное наследие" обратилась Евгения Кордзахия, вдова ближайшего друга и сподвижника поэта Геннадия Великосельского. Женщина передала работникам фонда рукопись, пролежавшую восемь лет в ящике стола одного из омских издателей. Также в распоряжении общественной организации оказались и уникальные материалы - тетради стихов, рисунки, черновики и наброски - все, что удалось сберечь Геннадию Великосельскому за годы дружбы с поэтом.

В итоге появилась книга "Памятник моей усталости", представляющая собой сборник стихов, записок и рисунков сибирского поэта, который больше известен в столице и за рубежом, а не в Омске.

- До сих пор о Кутилове в Омске охотнее вспоминают как о собутыльнике, нежели как о поэте, - отметил глава фонда "Духовное наследие" Леонид Полежаев. - Пришло время сместить акцент внимания с обросшей легендами и мифами бродяжнической жизни этого человека в сторону глубинного восприятия его творчества и заодно извиниться перед памятью безусловного таланта, завистливо отвергнутого городской посредственностью.

По словам Леонида Полежаева, Аркадия Кутилова не признавали до тех пор, пока написанные им стихи не открыл для себя известный поэт Евгений Евтушенко. Он включил избранные стихотворения Аркадия Кутилова в "Антологию Русской поэзии XX века", которая была издана в США, Англии и российской столице. Кроме того, Евгений Евтушенко, желавший помочь продвижению творчества Кутилова, ещё в 2007 году написал предисловие для сборника стихов.

Книга "Памятник моей усталости" издана тиражом 2000 экземпляров. Несколько книг будет передана в библиотеки города и области, оставшаяся часть поступит в продажу, а вырученные средства пойдут на создание памятника Аркадию Кутилову, инициатором установки которого намерен выступить фонд "Духовное наследие".