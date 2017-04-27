Реконструкция омского театра "Галёрка" велась с нарушениями

ООО "Шик", занимающемуся реконструкцией здания театра "Галёрка" грозит штраф, если компании не удастся доказать, что строительные работы на площадке велись без нарушений. Госстройнадзор Омской области в конце прошлого года при проведении проверки нашёл их немало. К примеру, часть строительной площадки не была огорожена, стройматериалы работники складировали вне пределов стройки. Нарушения проверяющие нашли в несущих конструкциях. Кладка кирпичной стены оказалась неровной. Более того, нарушены и правила противопожарной безопасности. Расстояние от реконструируемого здания "Галёрки" до ближайшего дома менее шести метров.

Зафиксировав все нарушения, работники надзорного органа выдали предписание подрядчику об их устранении и пришли с проверкой вновь. Но, выяснилось, что ООО "Шик" на замечания никак не отреагировало. Госстройнадзору пришлось обращаться в арбитражный суд с требованием о привлечении предприятия к ответственности.

В компании "Шик" вину признали, её представитель попросил суд ограничиться предупреждением за совершённое правонарушение. Учтя все обстоятельства, арбитраж смягчил наказание и привлёк строителей к административному штрафу в размере 50 тыс. руб. У ответчика есть десять дней, чтобы обжаловать решение в апелляционном порядке.

Обновлённое здание театра "Галёрка" должно было открыться к празднованию 300-летия Омска. Но, как подтвердили ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве строительства и ЖКК, срок сдачи объекта запланирован на четвёртый квартал 2017 года.