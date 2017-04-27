Реконструкция омского театра "Галёрка" велась с нарушениями
Общество  •  27 апреля 2017, 12:55, последнее обновление 27 апреля 2017, 13:02  •  печать

Реконструкция омского театра "Галёрка" велась с нарушениями

Автор:

У регионального Госстройнадзора возникли вопросы к кирпичной кладке стен. При реконструкции здания строители также нарушили правила противопожарной безопасности.

ООО "Шик", занимающемуся реконструкцией здания театра "Галёрка" грозит штраф, если компании не удастся доказать, что строительные работы на площадке велись без нарушений. Госстройнадзор Омской области в конце прошлого года при проведении проверки нашёл их немало. К примеру, часть строительной площадки не была огорожена, стройматериалы работники складировали вне пределов стройки. Нарушения проверяющие нашли в несущих конструкциях. Кладка кирпичной стены оказалась неровной. Более того, нарушены и правила противопожарной безопасности. Расстояние от реконструируемого здания "Галёрки" до ближайшего дома менее шести метров.

Зафиксировав все нарушения, работники надзорного органа выдали предписание подрядчику об их устранении и пришли с проверкой вновь. Но, выяснилось, что ООО "Шик" на замечания никак не отреагировало. Госстройнадзору пришлось обращаться в арбитражный суд с требованием о привлечении предприятия к ответственности.

В компании "Шик" вину признали, её представитель попросил суд ограничиться предупреждением за совершённое правонарушение. Учтя все обстоятельства, арбитраж смягчил наказание и привлёк строителей к административному штрафу в размере 50 тыс. руб. У ответчика есть десять дней, чтобы обжаловать решение в апелляционном порядке.

Обновлённое здание театра "Галёрка" должно было открыться к празднованию 300-летия Омска. Но, как подтвердили ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве строительства и ЖКК, срок сдачи объекта запланирован на четвёртый квартал 2017 года.

Теги  •  #Галерка #Госстройнадзор #реконструкция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Выборы мэра? Не надо нас смешить  •  сегодня, 13:15
Валерий Гергиев впервые "показал" в Омске Малера  •  сегодня, 10:45  •    •  
Развлечение с выгодой на "Аптека.ру"!   •  сегодня, 10:00
Владимир Шалаев продлил контракт с "Авангардом"  •  сегодня, 09:41
Пётр Хохряков остаётся в Омске ещё на один сезон  •  сегодня, 09:20
Омск примет бизнес-миссию из Японии  •  сегодня, 08:25
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400