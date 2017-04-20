В мэрии назвали сроки отключения тепла в омских квартирах

Отопительный сезон в Омске завершится уже ближайшее время.

Дата отключения теплоснабжения многоквартирных жилых домов зависит от погодных факторов. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, отключение потребителей от централизованного теплоснабжения происходит при выполнении главного условия: среднесуточная температура воздуха должна составить +8 градусов в течение пяти дней подряд.

По предварительной информации, отключение тепла произойдёт в первых числах мая: в ночное время столбик термометра пока держится на довольно низких отметках, - сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства.

По долгосрочному прогнозу, последняя неделя апреля будет в Омске тёплой. Однако в начале мая ожидаются холодные ночи с минусовой температурой.