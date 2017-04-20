В мэрии назвали сроки отключения тепла в омских квартирах
Общество  •  20 апреля 2017, 11:58, последнее обновление 20 апреля 2017, 13:43  •  печать

В мэрии назвали сроки отключения тепла в омских квартирах

Автор:

Отопительный сезон в Омске завершится уже ближайшее время.

Дата отключения теплоснабжения многоквартирных жилых домов зависит от погодных факторов. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, отключение потребителей от централизованного теплоснабжения происходит при выполнении главного условия: среднесуточная температура воздуха должна составить +8 градусов в течение пяти дней подряд.

По предварительной информации, отключение тепла произойдёт в первых числах мая: в ночное время столбик термометра пока держится на довольно низких отметках, - сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства.

По долгосрочному прогнозу, последняя неделя апреля будет в Омске тёплой. Однако в начале мая ожидаются холодные ночи с минусовой температурой.

Теги  •  #отопительный сезон #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Под Омском сгорели дом, баня и автомобиль. Хозяин погиб  •  сегодня, 08:38
Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"  •  вчера, 18:28  •   1
В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4  •  вчера, 18:01  •   1
Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска  •  вчера, 17:25  •   3
В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей  •  вчера, 17:05
Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры  •  вчера, 16:30
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400