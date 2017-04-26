Правительство Омской области выделило 37 млн на зубы ветеранам

В Омской области ветераны войны и труженики тыла смогут бесплатно поставить зубные протезы.

В 2017 году из бюджета Омской области будет выделено 37 млн рублей на осуществление льготного зубопротезирования. Это позволит вставить зубы трём тысячам жителей региона. Право на бесплатное протезирование имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

Бесплатное протезирование осуществляется в 79 государственных и частных учреждениях. В первом квартале 2017 году бесплатно вставили зубы 700 ветеранов.