Правительство Омской области выделило 37 млн на зубы ветеранам
Общество  •  26 апреля 2017, 12:36, последнее обновление 26 апреля 2017, 12:48  •  печать

Правительство Омской области выделило 37 млн на зубы ветеранам

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В Омской области ветераны войны и труженики тыла смогут бесплатно поставить зубные протезы.

В 2017 году из бюджета Омской области будет выделено 37 млн рублей на осуществление льготного зубопротезирования. Это позволит вставить зубы трём тысячам жителей региона. Право на бесплатное протезирование имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла.

Бесплатное протезирование осуществляется в 79 государственных и частных учреждениях. В первом квартале 2017 году бесплатно вставили зубы 700 ветеранов.

Теги  •  #зубные протезы #зубы

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