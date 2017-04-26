В Омске возросло количество фальсификата молочной продукции
Общество  •  26 апреля 2017, 12:04  •  печать

В Омске возросло количество фальсификата молочной продукции

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2,5 % продуктов питания, проверенных Роспотребнадзором, являются фальсификатом. Вся доля подделок приходится на молочную продукцию.

В первом квартале 2017 года специалистами регионального Роспотребнадзора проверено более 150 организаций - производителей пищевой продукции. По результатам проверок составлено 148 протоколов об административных правонарушениях на сумму 2,2 млн руб.

Особое внимание в надзорном ведомстве уделяли фальсифицированной продукции. Таковой выявлено 2,4 % от общего объёма проверок. Это несколько выше показателей 2016 года (2 %). Все нестандартные пробы по показателям фальсификации приходятся на молочную продукцию.

Вместе с тем проверяющие стали меньше выявлять в омских продуктах нитраты, пестициды и токсичные элементы.

- В первом квартале текущего года не выявлено нестандартных проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических веществ. В 2016 году этот показатель составлял 0,1 %, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Стабильно невысоким остаётся удельный вес проб пищевых продуктов, несоответствующих по микробиологическим показателям. В 2017 году он составил 2,8 %, так же как и в 2016-м. Этот показатель наиболее высок среди мясной (3,7 %), птицеводческой (10,6 %) и молочной (3,2 %) продукции.

Теги  •  #молоко #Роспотребнадзор #фальсификат

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