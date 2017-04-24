В Омской области усилен мониторинг качества питьевой воды
Общество  •  24 апреля 2017, 11:20, последнее обновление 24 апреля 2017, 12:47  •  печать

В Омской области усилен мониторинг качества питьевой воды

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В регионе усилен мониторинг качества питьевой воды, так как из-за оттаивания почвы и паводка может меняться состав жидкости в водохранилищах.

Как сообщили сегодня в региональном Роспотребнадзоре, в 2017 году была проведена проверка 12 организаций, которые осуществляют водоснабжение населения.

Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Омской области" было отобрано 44 пробы воды из поверхностных водоисточников, 254 пробы водопроводной воды, 27 проб воды децентрализованных водоисточников, 5 проб сточной воды. В итоге было составлено 16 протоколов об административном правонарушении, из них 13 - на юридическое лицо. Были выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное качество питьевой воды, невыполнение производственного контроля качества питьевой воды и мероприятий по организации зон санитарной охраны.

Отметим также, что, как сообщили в МЧС по Омской области, паводка в регионе нет. Достижение критических отметок и опасные явления на реках области не наблюдались.

Теги  •  #вода #качество #паводок #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  24 апреля 2017, 11:56

Такое ощущение что питьевую воду специально не должно очищают чтобы все шли за бутилированной и уже за деньги

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