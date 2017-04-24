В Омской области усилен мониторинг качества питьевой воды

В регионе усилен мониторинг качества питьевой воды, так как из-за оттаивания почвы и паводка может меняться состав жидкости в водохранилищах.

Как сообщили сегодня в региональном Роспотребнадзоре, в 2017 году была проведена проверка 12 организаций, которые осуществляют водоснабжение населения.

Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Омской области" было отобрано 44 пробы воды из поверхностных водоисточников, 254 пробы водопроводной воды, 27 проб воды децентрализованных водоисточников, 5 проб сточной воды. В итоге было составлено 16 протоколов об административном правонарушении, из них 13 - на юридическое лицо. Были выявлены следующие нарушения: неудовлетворительное качество питьевой воды, невыполнение производственного контроля качества питьевой воды и мероприятий по организации зон санитарной охраны.

Отметим также, что, как сообщили в МЧС по Омской области, паводка в регионе нет. Достижение критических отметок и опасные явления на реках области не наблюдались.