Дмитрий Медведев пообещал выделить детским театрам 300 млн рублей
Общество  •  25 апреля 2017, 17:36, последнее обновление 25 апреля 2017, 17:45  •  печать

Дмитрий Медведев пообещал выделить детским театрам 300 млн рублей

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Омский ТЮЗ в ближайшее время может получить финансирование из федерального бюджета.

Сегодня на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал оказать поддержку детским театрам. О проблемах в учреждениях Мельпомены на форуме высказывался актёр Сергей Безруков, заявляя о бедственном положении региональных ТЮЗов.

- Именно в России появились первые театры для детей. Сейчас они практически не создаются. Я поддерживаю предложение коллег, в том числе и Сергея Безрукова, начать новый проект, посвящённый детским театрам, - добавил Дмитрий Медведев.

По его словам, вчера в час ночи он даже позвонил министру финансов России Антону Силуанову и обрадовал этой новостью.

- В этом году на проект мы направим 300 млн руб., - пообещал глава кабинета министров.

Теги  •  #господдержка #Дмитрий Медведев #ТЮЗ

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