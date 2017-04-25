Мнение экспертов о фильме "Матильда" не будет учитываться при разрешении на прокат

Об этом рассказал первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов во время сегодняшнего визита в Омск.

Федеральное ведомство не будет рассматривать экспертное заключение на фильм "Матильда" режиссёра Алексея Учителя при выдаче ему прокатного удостоверения. Экспертиза была составлена по обращению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Нет, не будем, оно сделано, не видя фильма. Что это за заключение, что это за эксперты? - прокомментировал замминистра Владимир Аристархов журналистам по итогам форума "Культура - национальный приоритет".

Фильм Учителя рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина получила отрицательное экспертное заключение. Документ был отправлен в Генпрокуратуру РФ с указанием на то, что фильм оскорбляет религиозные чувства верующих. Премьера "Матильды" назначена на 6 октября.