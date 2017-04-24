Улицу Красный Путь с 10-сантиметровыми ямами признали "убитой дорогой"

Центральные магистрали Омска требуют ремонта. Колеи на нескольких участках превышают все допустимые нормы в разы.

Пять магистралей Омска проверили сегодня активисты Общероссийского народного фронта: Красный Путь, Красный Пахарь, Красноярский тракт, 1-ю Заводскую и проспект Губкина. На некоторых участках глубина ям превышала 10 сантиметров, что намного выше критического значения, сообщает телеканал "Продвижение".

Все перечисленные магистрали рискуют попасть на "Карту убитых дорог". На сайте проекта с таким названием можно также отследить, ведут ли омские дорожники ремонт участков, которые попали на карту ранее.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".