Улицу Красный Путь с 10-сантиметровыми ямами признали "убитой дорогой"
Общество  •  24 апреля 2017, 17:53, последнее обновление 24 апреля 2017, 19:22  •  печать

Улицу Красный Путь с 10-сантиметровыми ямами признали "убитой дорогой"

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Центральные магистрали Омска требуют ремонта. Колеи на нескольких участках превышают все допустимые нормы в разы.

Пять магистралей Омска проверили сегодня активисты Общероссийского народного фронта: Красный Путь, Красный Пахарь, Красноярский тракт, 1-ю Заводскую и проспект Губкина. На некоторых участках глубина ям превышала 10 сантиметров, что намного выше критического значения, сообщает телеканал "Продвижение".

Все перечисленные магистрали рискуют попасть на "Карту убитых дорог". На сайте проекта с таким названием можно также отследить, ведут ли омские дорожники ремонт участков, которые попали на карту ранее.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #дороги #общероссийский народный фронт #улица Красный Путь

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