В Омске объявлены торги на ремонт 29 городских дорог

Как сообщает омская мэрия, объявлены торги на ремонт 29 дорожных объектов на общую сумму почти в 890 млн руб. Заказчиком работ выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

- В проект каждого муниципального контракта заложены жёсткие требования к качеству работ и максимально возможный гарантийный срок - четыре года, в течение которого подрядчики будут устранять за свой счёт все возникающие дефекты дорожного полотна. В 2015 и 2016 году мы привели в порядок 75 дорожных объектов. В 2017 и 2018-м проведём необходимые работы ещё на 65 участках дорог, - отмечает мэр Вячеслав Двораковский.

Работы планируется провести на следующих участках улиц:

- 5-я Кировская (16,1 млн руб. - здесь и далее максимальная сумма муниципального контракта);

- Заозёрная (56,7 млн руб.);

- 22-го Декабря (22,8 млн руб.);

- Красноярский тракт (113,6 млн руб.);

- 25-я Северная (8,8 млн. руб.);

- подходы и круговая развязка у Ленинградского моста (77,8 млн руб.);

- Гашека (17,7 млн руб.);

- Сибирский проспект (10,7 млн руб.);

- Волгоградская (73,2 млн руб.);

- XXII Партсъезда (38,0 млн руб.);

- Авиационная (13,8 млн. руб.);

- Госпитальная (13,9 млн руб.);

- пр. Королёва (19,7 млн руб.);

- Мельничная (18,3 млн руб.);

- Суворова (27,9 млн руб.) ;

- 22-го апреля (39,4 млн руб.);

- Олега Кошевого (15,0 млн руб.);

- Нефтезаводская (48,3 млн руб.);

- Энтузиастов (51,6 млн руб.);

- Берёзовая (23,6 млн руб.);

- 6-я Станционная (30,1 млн руб.);

- Граничная (7,5 млн руб.);

- 33-я Северная (23,3 млн руб.);

- 2-я Солнечная (20,2 млн руб.);

- Крупской (7,7 млн руб.);

- 2-я Восточная (14,7 млн руб.);

- Заводская (21,7 млн руб.);

- Гуртьева (16,1 млн руб.);

- Ватутина (19,3 млн руб.);

- 1-я Заводская (22,2 млн руб.).

С полным списком дорог, которые будут отремонтированы в 2017 и 2018 годах, можно ознакомиться здесь.