Омские парки стали небезопасными из-за химикатов от клещей
Общество  •  25 апреля 2017, 14:54, последнее обновление 25 апреля 2017, 14:59  •  печать

Омские парки стали небезопасными из-за химикатов от клещей

Автор:

Горожанам советуют воздержаться от прогулок в зелёных зонах, где проводится акарицидная обработка.

Сегодня, 25 апреля, городские парки начали обрабатывать альфатрином - порошком, из которого делают раствор для травли клещей. Чтобы не попасть под воздействие химикатов, омичей простят обращать внимание на информационные таблички и не гулять на обработанных территориях в течение трёх дней.

Раствор держится на поверхности и отпугивает насекомых в среднем 45 дней, затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинфекцию обычно проводят каждый месяц с мая по октябрь.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #клещ #парк

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
soveren11 Эксквайр  •  25 апреля 2017, 15:13

На телевидении и Омск здесь эта информация идёт - здорово. Думаю, неплохо было бы ещё и в социальные сети как-то это предупреждение вбросить.

Ответить
Последние новости
Полицейские задержали омича, укравшего мобильный у продавца магазина  •  сегодня, 17:40
Омские вахтовики зарезали мужчину, а затем утопили его тело в болоте  •  сегодня, 16:56
В России будет создан единый ресурс культурных грантов  •  сегодня, 16:55
Мнение экспертов о фильме "Матильда" не будет учитываться при разрешении на прокат  •  сегодня, 16:46
Пьяные омичи разгромили ночью аптеку из-за шприца  •  сегодня, 16:37
Контрафактные кроссовки "привели" омского бизнесмена к штрафу в 250 тысяч рублей  •  сегодня, 16:05
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400