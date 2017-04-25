Омские парки стали небезопасными из-за химикатов от клещей

Горожанам советуют воздержаться от прогулок в зелёных зонах, где проводится акарицидная обработка.

Сегодня, 25 апреля, городские парки начали обрабатывать альфатрином - порошком, из которого делают раствор для травли клещей. Чтобы не попасть под воздействие химикатов, омичей простят обращать внимание на информационные таблички и не гулять на обработанных территориях в течение трёх дней.

Раствор держится на поверхности и отпугивает насекомых в среднем 45 дней, затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинфекцию обычно проводят каждый месяц с мая по октябрь.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".