Омские парки стали небезопасными из-за химикатов от клещей

Сегодня, 25 апреля, городские парки начали обрабатывать альфатрином - порошком, из которого делают раствор для травли клещей. Чтобы не попасть под воздействие химикатов, омичей простят обращать внимание на информационные таблички и не гулять на обработанных территориях в течение трёх дней.
Раствор держится на поверхности и отпугивает насекомых в среднем 45 дней, затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинфекцию обычно проводят каждый месяц с мая по октябрь.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
На телевидении и Омск здесь эта информация идёт - здорово. Думаю, неплохо было бы ещё и в социальные сети как-то это предупреждение вбросить.