Роспотребнадзор предупредил омичей о клещах на кладбищах

Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает омичей соблюдать меры безопасности во время посещения кладбищ.

Управление Роспотребнадзора подвело итоги мониторинга омских кладбищ. Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Омской области" нашли двух насекомых на Ново-Южном кладбище, и на Старо-Кировском - четыре.

Западное кладбище оказалось особенно опасно из-за высокой травы и 20 клещей. На Старо-Северном и кладбище в посёлке Осташково нашли по два таких насекомых, а на Ново-Еврейском - четыре. Также на Юго-Восточном, Ново-Восточном и Ново-Кировском - по одному.

Обнаруженных клещей передали для исследования в отдел лаборатории. По информации Роспотребнадзора, омские кладбища не соответствуют требованиям профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Управление Роспотребнадзора по Омской области выдало предписание профильной организации о проведении акарицидных обработок кладбищ. Также Роспотребнадзор отослал аналогичное служебное письмо в администрацию города.