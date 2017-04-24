За неделю клещи покусали 25 омичей

С началом тёплого сезона с жалобами на клещей обратились 48 человек. Никто из них не заболел клещевым энцефалитом.

В Омской области зарегистрировано 48 случаев укусов клещей, 21 из которых среди детей. В Омске клещи укусили 25 человек, в том числе 11 детей. Отметим, что за аналогичный период в регионе было зарегистрировано 265 случаев обращения с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионально управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей помимо Омска зарегистрировали в 16 районах: в Большереченском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Марьяновском, Муромцевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Саргатском, Тарском, Тюкалинском и Шербакульском.

В целях профилактики омичам советуют, выходя на природу, постоянно проводить осмотры и использовать для защиты репелленты. Необходимо соблюдать меры предосторожности при раздавливании клеща и особенно при снятии его с тела или одежды. В случае укуса необходимо обратиться в больницу и в течение трёх недель следить за состоянием здоровья и при необходимости снова прийти к врачу.

Напомним, в прошлом году первые случаи присасывания клещей зафиксировали 1 апреля, а в этом году - только в середине месяца. Городские парки обещают обработать химикатами до 28 апреля.