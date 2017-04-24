В Омске водители автобусов продолжают ездить с неисправными тормозами 
Общество  •  24 апреля 2017, 20:48, последнее обновление 24 апреля 2017, 20:52  •  печать

В Омске водители автобусов продолжают ездить с неисправными тормозами 

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Омские госавтоинспекторы снова проверили соблюдение ПДД водителями пассажирского транспорта.

Сегодня, 24 апреля, сотрудники ГИБДД провели целевой рейд "Пассажирские перевозки". На основных магистралях города и конечных остановках общественного транспорта они проверяли водителей на соблюдение правил перевозки пассажиров, а также технические неисправности транспортных средств. Всего было выявлено 53 правонарушения.

- Водители перевозили пассажиров при наличии неисправностей транспортного средства, без технического осмотра, без полиса ОСАГО, с нарушением правил использования тахографа, не предоставляли преимущества пешеходам и разговаривали по телефону во время движения. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Так, на улице Бархатовой автоинспекторы выявили факт управления автобусом ЛИАЗ с неисправной рабочей тормозной системой, а на улице 2-ой Солнечной остановлена пассажирская "Газель", в конструкцию без разрешения Госавтоинспекции  установлено газобаллонное оборудование и автоматическая коробка переключения передач.

Теги  •  #автобус #водитель #нарушение #рейд #УМВД

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