В Омске водители автобусов продолжают ездить с неисправными тормозами 

Сегодня, 24 апреля, сотрудники ГИБДД провели целевой рейд "Пассажирские перевозки". На основных магистралях города и конечных остановках общественного транспорта они проверяли водителей на соблюдение правил перевозки пассажиров, а также технические неисправности транспортных средств. Всего было выявлено 53 правонарушения.

- Водители перевозили пассажиров при наличии неисправностей транспортного средства, без технического осмотра, без полиса ОСАГО, с нарушением правил использования тахографа, не предоставляли преимущества пешеходам и разговаривали по телефону во время движения. Все правонарушители привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Так, на улице Бархатовой автоинспекторы выявили факт управления автобусом ЛИАЗ с неисправной рабочей тормозной системой, а на улице 2-ой Солнечной остановлена пассажирская "Газель", в конструкцию без разрешения Госавтоинспекции установлено газобаллонное оборудование и автоматическая коробка переключения передач.