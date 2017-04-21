Автобусы к омским кладбищам в Родительский день будут ходить до вечера

В эти выходные и следующий вторник, ко Дню поминовения в городе организованы специальные маршруты.

Автобусы к омским кладбищам будут курсировать 22-23 апреля с 8:00 до 19:00, 25 апреля - c 8:00 до 20:00.

На кладбища Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, Мусульманское поедут 36 автобусов маршрута № 22 "Ул. Бархатовой - МСЧ-9 (ул. Индустриальная)" (интервал движения 6 минут) и 143 автобуса маршрутов № 19 "ТЭЦ-5 - пос. Магистральный", № 222 "МСЧ-9 - Онкодиспансер", № 399 "СНТ "Фантазия" - Оптовый рынок (Черлакский тракт)", № 470 "Пос. Чкаловский - ул. Багнюка".

Кладбище в микрорайоне "Осташково" будет обслуживаться 8 автобусами № 119 "Пос. Чкаловский - микрорайон "Осташково" (интервал движения 14 минут) и 4 автобусами большого класса маршрута № 13 "Пос. Чкаловский - микрорайон "Осташково" (интервал движения 33 минуты).

Отправка маршрутов до Ново-Кировского и Западного кладбищ будет осуществляться от остановки "Площадь Ленина", а не "Дом туриста", как это было ранее. Автобусы на Северо-Восточное кладбище будут отправляться от "Дома туриста" вместо "Площади Победы".

В городском департаменте транспорта добавили, что на всех специальных маршрутах будут действовать проездные билеты и льготы.