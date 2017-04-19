Омские автоинспекторы запретили эксплуатацию 30 маршруток
Общество  •  19 апреля 2017, 17:48, последнее обновление 19 апреля 2017, 17:57  •  печать

Омские автоинспекторы запретили эксплуатацию 30 маршруток

Автор:

Накануне в Омске сотрудники ГИБДД ловили водителей на неисправных маршрутках. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Вчера, 18 апреля, на территории Омской области автоинспекторы провели рейд "Маршрутка", направленный на предотвращение аварий с участием пассажирского транспорта. Во время операции сотрудники ГИБДД обращали внимание на техническое состояние транспортных средств.

Исправность транспорта - залог безопасности при участии в дорожном движении. В случае с пассажироперевозящим транспортом - это залог безопасности десятка людей, являющихся пассажирами, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД России по Омской области.

Во время рейда автоинспекторы остановили 30 маршруток, которые используются с техническими неисправностями. Водителей транспортных средств привлекли к административной ответственности.

Кроме того, 39 водителей оштрафовали за нарушение правил пользования фарами, 13 - за управление транспортом не пристегнувшись, двоих - за нарушение правил остановки и стоянки и одного - за нарушение правил проезда перекрёстков.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутки #рейд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Под Омском сгорели дом, баня и автомобиль. Хозяин погиб  •  сегодня, 08:38
Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"  •  вчера, 18:28  •   1
В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4  •  вчера, 18:01  •   1
Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска  •  вчера, 17:25  •   3
В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей  •  вчера, 17:05
Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры  •  вчера, 16:30
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400