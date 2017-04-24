Ремонт второй очереди улицы Ленина начнётся в ближайшие недели

Генподрядчик - петербургская компания "ИдеалСтрой" - приступает к реализации проекта благоустройства второй очереди улицы Ленина. Работы будут вестись на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Они начнутся после 10 мая, сообщает "НГС.Омск". Генподрядчика попросили отложить старт работ в связи с праздничными мероприятиями, проводимыми 1 и 9 мая.

Благоустройство второй части улицы Ленина включает переустройство тротуаров и мощение их гранитом, укладку нового асфальтового полотна на проезжей части, замену контактной троллейбусной сети, озеленение и др. На улице появятся новые пешеходные переходы и малые архитектурные формы. Эта часть города должна превратиться в улицу-музей и создать вместе с Любинским проспектом единый туристический маршрут. Работы планируется закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость реализации проекта оценивается в миллиард рублей, средства выделены Омску инвестором.