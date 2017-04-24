Минприроды назвало причины массового замора рыбы в омских водоёмах
Общество  •  24 апреля 2017, 14:46, последнее обновление 24 апреля 2017, 15:24  •  печать

Минприроды назвало причины массового замора рыбы в омских водоёмах

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В ведомстве сообщили, что это нормальное явление и опасности оно не представляет.

В минувшие выходные омичи делились в соцсетях фотографиями областных водоёмов, в которых погибла рыба. К примеру, так произошло неподалёку от Кормиловки.

 

Причины этого явления сегодня перечислили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. Водоёмам региона свойственна зимняя заморность из-за толстых слоёв ила и льда.

В водоёмах с глубиной до 3 метров при толщине льда до 1-1,2 метра для дыхания гидробионтов и окисления органических остатков остаётся только слой воды 0,5-1,5 метра с растворённым в нём кислородом, а остальная часть кислорода остаётся в замёрзшем льду. Чем суровее зима и больше слой льда, тем меньше шансов у рыб успешно пройти зимовку, - констатируют специалисты Минприроды.

Всего, по данным ведомства, на территории Омской области насчитывается 153 водных объекта, на которых наблюдаются заморные явления.

Теги  •  #замор рыбы #министерство природных ресурсов и экологии

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