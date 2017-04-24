В Большереченском зоопарке отвергли обвинения в травмировании животных
Общество  •  24 апреля 2017, 10:15, последнее обновление 24 апреля 2017, 10:22  •  печать

В Большереченском зоопарке отвергли обвинения в травмировании животных

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Ситуацию вокруг якобы плохих условий содержания животных прокомментировали в Минкульте.

Фотографии из Большереченского зоопарка накануне облетели соцсети. Один из посетителей заснял искусанного волка, бегемота в бассейне с грязной водой, а также рассказал о лисе с переломанной лапой и апатичной медведице. Мужчина предположил, что животные недоедают.

Эти данные опровергла пресс-служба министерства культуры Омской области, в ведении которого находится зоопарк. Там пояснили, что государственное учреждение работает в соответствии с правилами безопасности, ветеринарного и санитарного контроля, а животные нормально питаются.

Техническое и санитарное состояние клеток и вольеров находится под постоянным контролем - это обязательное требование не только с точки зрения санитарии, но и безопасности посетителей. Сейчас проводится плановый перевод животных из зимних вольеров и загонов в летние - открытые и более просторные. Износившиеся за зиму загоны и вольеры проходят обследование и плановый ремонт по мере необходимости. Уборка в помещениях также проводится регулярно, в соответствии с санитарными требованиями - не реже двух раз в неделю, - сообщила пресс-служба.

Что же касается животных, то они травмированы своими сородичами: молодого волка покусала недавно ощенившаяся волчица, у лисы лапа не сломана, а покусана самцом во время случки. Животным оказана помощь ветеринаров. Медведице же больше 30 лет, и не стоило привлекать её внимание криками и причинять лишний стресс.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #животные #министерство культуры

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