В Омской области наказали чиновницу, рассказавшую о свадьбе несовершеннолетней

Специалист администрации сельского поселения опубликовала персональные данные невесты, которой на момент регистрации брака не исполнилось 18 лет.

Прокуратура Москаленского района выявила нарушения норм федерального закона о персональных данных в Элитовском сельском поселении. Так, надзорным органом было установлено, что специалист администрации поселения разместила на официальном сайте документ, в котором назывались имя и фамилия несовершеннолетней девушки, вступившей в брак, хотя закон запрещает разглашать персональные данные лиц, не достигших 18-летнего возраста.

- По выявленным фактам прокурор Москаленского района вынес постановление о возбуждении в отношении специалиста администрации дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - Мировой судья привлёк данное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.

Отметим, что сейчас персональные данные несовершеннолетней девушки удалены с официального сайта администрации поселения.