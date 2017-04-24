Омская прокуратура заинтересовалась кучей черепов животных в лесополосе

Прокуратура Омской области начала проверку из-за появившихся в СМИ сообщений о костях животных возле посёлка Светлого.

Прокуратура Омской области устроила проверку из-за появившейся в СМИ информации о нарушении природоохранного законодательства. Согласно публикациям и приложенным к ним фотографиям в лесополосе Омской области неизвестные скинули в кучу черепа животных.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт проверку вместе с Управлением Россельхознадзора по Омской области и с Главным управлением ветеринарии Омской области. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, а также установлены лица, незаконно выбросившие биологические отходы. Кроме того, свалка будет ликвидирована.