Омская прокуратура заинтересовалась кучей черепов животных в лесополосе
Происшествия  •  24 апреля 2017, 12:10, последнее обновление 24 апреля 2017, 12:11  •  печать

Омская прокуратура заинтересовалась кучей черепов животных в лесополосе

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Прокуратура Омской области начала проверку из-за появившихся в СМИ сообщений о костях животных возле посёлка Светлого.

Прокуратура Омской области устроила проверку из-за появившейся в СМИ информации о нарушении природоохранного законодательства. Согласно публикациям и приложенным к ним фотографиям в лесополосе Омской области неизвестные скинули в кучу черепа животных.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт проверку вместе с Управлением Россельхознадзора по Омской области и с Главным управлением ветеринарии Омской области. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, а также установлены лица, незаконно выбросившие биологические отходы. Кроме того, свалка будет ликвидирована.

 

 

Теги  •  #кости животных #природоохранная прокуратура #проверка #Россельхознадзор #фото

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