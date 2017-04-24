90 тысяч омичей приняли участие в субботнике
Общество  •  24 апреля 2017, 12:31, последнее обновление 24 апреля 2017, 12:37  •  печать

90 тысяч омичей приняли участие в субботнике

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В администрации города подвели итоги общегородского субботника 22 апреля.

На общегородской субботник 22 апреля вышло 89 тыс. 637 омичей. Самыми активными оказались жители Советского округа, где в субботнике приняло участие 19 тыс. 658 человек. Всего с территории города было убрано 11 тыс. 129 кубометров мусора, очищено 1691 га газонов, вымыто 2065 опор, покрашено около 6000 метров ограждений, 116 павильонов, отремонтировано 260 квадратных метров тротуаров.

Проведение общегородского весеннего субботника - это добрая традиция, которая сохранилась с советских времён, - заявил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик. - Омичи активно и организованно приняли участие в очистке города после зимы… Впереди великий праздник - День Победы, и я уверен, что город встретит его в хорошем санитарном состоянии.

Месячник по санитарной очистке и благоустройству продлится в Омске до 14 мая. Горожанам напоминают, что ещё есть возможность навести порядок на придомовых территориях.

Теги  •  #субботник #уборка

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