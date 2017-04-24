После падения крана страховщики отсудили 9 млн рублей у компании Виктора Полукарова

Национальный союз страховщиков ответственности взыскал с ООО "Инвестиционно-промышленная компания (ИПК) "Жилстрой" расходы на компенсационные выплаты пострадавшим и родственникам погибших в результате падения крана на улице Жукова.

В судебном заседании выяснилось, что у ООО "ИПК "Жилстрой" отсутствовал договор обязательного страхования гражданской ответственности на опасном объекте, где осуществлялось строительство. В связи с этим компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавшим вынужден был перечислить Национальный союз страховщиков. Общая сумма выплат составила 9,2 млн руб. Впоследствии компания обратилась в суд, требуя взыскать эти деньги с компании "Жилстрой".

Представитель компании в судебном заседании настаивал на том, что рухнувший башенный кран был взят в аренду у другой организации. Именно она, уверял ответчик, должна нести материальную ответственность за произошедшее. Суд, однако, не внял этим доводам.

- Опасным производственным объектом является не кран, а производственный объект "Участок транспортный", в составе которого эксплуатируются краны, в том числе спорный, - говорится в решении Арбитражного суда Омской области. - Владельцем опасного объекта по смыслу статьи 2 федерального закона № 225-ФЗ именно ООО "ИПК "Жилстрой" является владельцем опасного объекта. Аренда крана, что само по себе влечёт передачу владения опасным объектом третьему лицу и эксплуатацию таким лицом опасного объекта, не исключают ответственность ООО "ИПК "Жилстрой".

В итоге Арбитражный суд удовлетворил требования Национального союза страховщиков, обязав компанию "ИПК "Жилстрой" выплатить организации всю сумму, перечисленную семьям погибших и родственникам пострадавших в результате трагедии на улице Жукова. Решение вступит в законную силу через месяц. ООО "ИПК "Жилстрой" может его обжаловать в этот же срок в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, трагедия произошла 26 октября 2015 года. Башенный кран, находившийся на строительной площадке, рухнул на проезжую часть, придавив два автомобиля. В результате погибли оба водителя, женщина-пассажир и четырёхмесячный ребёнок.