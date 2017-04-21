В Омске ожидаются первые грозы и необычайное тепло

Сегодня местами по региону столбик термометра покажет +20 градусов. Завтра, 22 апреля, температура воздуха опустится до +7...+12°C, пройдёт дождь. В воскресенье ожидается значительный перепад температур в течение суток - ночью +1...-4°C, днём +15...+20°C. На характер погоды в последующие повлияют южные и юго-западные воздушные массы.

Ожидается тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

К четвергу, 27 апреля, в Омске может потеплеть +23 градуса, возможен дождь. Затем, согласно долгосрочному прогнозу, температура воздуха пойдёт на спад.