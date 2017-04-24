Иртыш частично освободился ото льда

На сегодняшний день на большинстве территорий реки Иртыш уже нет льда.

Как рассказали в региональном МЧС, на сегодняшний день в южной половине Омской области на реке Иртыш чисто, наблюдается спад уровней воды от 0 до -15 см в сутки. В северной части продолжается вскрытие реки ото льда.

Часть Иртыша от населённого пункта Татарка до Карташово полностью очистилась ото льда, а от города Тара до села Усть-Ишим ещё наблюдается ледоход. На малых реках области - Омь, Тара, Уй, Шиш и Ишим - чисто, на реке Туй зафиксированы закраины и подвижки льда.

- Паводка в регионе нет. Достижение критических отметок и опасные явления на реках области не наблюдались, - добавили в ведомстве.

1 / 14 • На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров