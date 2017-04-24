Омский Дом дружбы отметил 20-летие фестивалем

Накануне в Омске отметили 20-летие Дома дружбы. К этому событию было приурочено открытие XI Областного фестиваля национальных культур "Единение". Более 500 участников продемонстрировали своё творческое мастерство, национальные костюмы и народные традиции.

Очень важно, и это наша с вами общая задача, чтобы дети, молодёжь знали свою культуру, традиции и обычаи, - сказал губернатор Омской области Виктор Назаров. - Наша страна веками развивалась как многонациональное государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания. По мнению русского философа Ивана Ильина, Россия - это творческий посредник между народами, который всех объединяет. Из истории мы знаем, насколько важно единение. В нём наша сила.

К юбилею Дому дружбы вручена почётна грамота правительства Омской области. В учреждении культуры на общественных началах действуют 20 народных и образцовых национально-культурных коллективов и 15 спортивных формирований, насчитывающих более трёх тысяч участников.