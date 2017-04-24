Омский Дом дружбы отметил 20-летие фестивалем
Общество  •  24 апреля 2017, 07:26, последнее обновление 24 апреля 2017, 07:28  •  печать

Омский Дом дружбы отметил 20-летие фестивалем

Автор:

В концертном зале омской филармонии открылся XI Областной фестиваль национальных культур "Единение", приуроченный к 20-летию Дома дружбы.

Накануне в Омске отметили 20-летие Дома дружбы. К этому событию было приурочено открытие XI Областного фестиваля национальных культур "Единение". Более 500 участников продемонстрировали своё творческое мастерство, национальные костюмы и народные традиции.

Очень важно, и это наша с вами общая задача, чтобы дети, молодёжь знали свою культуру, традиции и обычаи, - сказал губернатор Омской области Виктор Назаров. - Наша страна веками развивалась как многонациональное государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания. По мнению русского философа Ивана Ильина, Россия - это творческий посредник между народами, который всех объединяет. Из истории мы знаем, насколько важно единение. В нём наша сила.

К юбилею Дому дружбы вручена почётна грамота правительства Омской области. В учреждении культуры на общественных началах действуют 20 народных и образцовых национально-культурных коллективов и 15 спортивных формирований, насчитывающих более трёх тысяч участников.

Теги  •  #Дом дружбы #юбилей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
У 90-летней омички похитили 150 тыс. рублей  •  сегодня, 07:39
Гран-при омского фестиваля снова получил белорусский фильм  •  вчера, 17:03
Омские спасатели пять часов тушили частный дом возле метромоста  •  вчера, 15:06  •  
Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири  •  вчера, 12:23  •   3
Пьяный житель Омской области, проводив родственника в армию, угнал автомобиль  •  22 апреля 2017, 18:19  •   1
Мэр Омска поработал граблями в парке "Зелёный остров"  •  22 апреля 2017, 12:26  •   5  •  
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400