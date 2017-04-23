Омичей возмутило плохое состояние животных Большереченского зоопарка

В соцсетях распространяются фотографии из сельского зоопарка Омской области. Автор фотографий сообщает о плачевном состоянии животных.

Посетитель зоопарка, сделавший снимок, сообщает о плохом состоянии животных. По словам мужчины, они голодны, неухоженны и даже травмированы. Наибольший ужас вызвал скулящий волк с искусанными передними лапами. Комментаторы поста предположили, что зверь начал обгладывать себя от голода. Кроме того, посетитель рассказывает о плохих условиях содержания животных - неубранных вольерах и грязной воде.

Большереченский зоопарк - самый северный и единственный сельский зоопарк России. Здесь содержится более 200 видов и более 2000 экземпляров животных.