Омичей возмутило плохое состояние животных Большереченского зоопарка

Посетитель зоопарка, сделавший снимок, сообщает о плохом состоянии животных. По словам мужчины, они голодны, неухоженны и даже травмированы. Наибольший ужас вызвал скулящий волк с искусанными передними лапами. Комментаторы поста предположили, что зверь начал обгладывать себя от голода. Кроме того, посетитель рассказывает о плохих условиях содержания животных - неубранных вольерах и грязной воде.
Большереченский зоопарк - самый северный и единственный сельский зоопарк России. Здесь содержится более 200 видов и более 2000 экземпляров животных.
Только нелюди могут так издеваться над бедными животными. За такое отношение их самих нужно посадить в эти клетки.
Животные в зоопарке и так вызывают иногда жалость из-за того что они содержатся в клетках, а вот когда ещё средств не хватает это совсем ужасно воспринимается. Вряд ли это вина самого зоопарка, городские зоопарки переживают не лучшие времена, а что уж в районных.
Я очень добрая девушка, и мне ужасно жалко животных! Они ни в чём не виноваты! особенно с тупости руководства зоопарка! Надо срочно спасать животных! Организовать сбор продуктов для них! Где ветеринары? Где волонтёры? И вообще организовать проверку прокуратуры, аудит бухгалтерии, завести уголовное дело на виновных в таком состоянии животных! Куда деваются средства, направленные на питание, уход за животными? Надеюсь животных успеют спасти, а виновных наказать!