В парке на Зелёном острове появится новый спортивный комплекс
Общество  •  22 апреля 2017, 20:16, последнее обновление 22 апреля 2017, 20:18  •  печать

В парке на Зелёном острове появится новый спортивный комплекс

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В мэрии Омска рассчитывают продолжить развитие парка "Зелёный остров" строительством нового спортивного комплекса.

В парке культуры и отдыха на Зелёном острове появится новый спортивный комплекс под открытым небом. Об этом заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский в ходе сегодняшнего субботника.

Мы планируем сделать на "Зелёном острове" спортивный комплекс по типу того, что не первый год работает в Советском парке, - сказал Двораковский. - Его площадь составит около полутора гектаров. Имеется проект, пока эскизный. Разумеется, все сооружения будут вписаны в существующий ландшафт с максимальным сохранением имеющихся зелёных насаждений.

В 2015 году была утверждена концепция развития парка. Она предполагает поэтапное формирование зоны активного отдыха с антивандальными спортивными тренажерами, вело- и пешеходными дорожками, спортивными площадками, детскими игровыми комплексами и теннисными кортами. Также градоначальник прямо на субботнике дал поручение первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства Сергею Фролову в кратчайшие сроки вывезти собранный на субботнике мусор.

Теги  •  #Зеленый остров #развитие

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