Главу Тарского района Сергея Зуйкова будут судить за хищение бюджетных денег

Омский чиновник незаконно начислил себе премию почти в 200 тыс. руб. Вячеславу Зуйкову грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Следователи СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении главы Тарского района Омской области Вячеслава Зуйкова. Чиновник обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение. Причём преступление было совершено с использованием служебного положения.

Как полагает следствие, Вячеслав Зуйков в 2014 – 2015 годах, являясь главой района и, соответственно, главным распорядителем бюджетных средств, незаконно начислил себе премию в общей сумме 192 тыс. руб.

В ходе следствия бывший глава района вину не признал. Но, как уверяют следователи, им удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело передано в суд.

- По итогам расследования в адрес вновь избранного главы района направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в недостаточном контроле за расходованием бюджетных денежных средств, - подчеркнули в Следственном комитете.