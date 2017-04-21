В Омской крепости завершили реконструкцию первого здания под коммерцию

В эксплуатацию сдана столетняя постройка, которая в процессе реконструкции была практически полностью снесена.

Застройщики получили документы о разрешении ввода в эксплуатацию одного из объектов историко-культурного комплекса "Омская крепость". Здание 1900 года постройки было передано в концессию для реставрации и последующего коммерческого использования. Изначально в нём планировалось открыть ресторан, но планы, видимо, поменялись.

Ведутся переговоры с потенциальными арендаторами и возможными партнёрами по реализации концепции. Заинтересантов много. Есть интересные предложения по франшизе. Очень хотим, чтобы это уникальное место было наполнено уникальным содержанием, - рассказал в соцсетях директор компании-концессионера "Кинопрокат Омск плюс" Дмитрий Савельев.

Фото Дмитрия Савельева

Реконструкция Обозного сарая началась в 2014 году. ТПИ "Омскгражданпроект" вынес заключение, согласно которому здание не подлежит восстановлению. В итоге постройку 1900 года практически полностью снесли и возвели новодел - от цокольного этажа до новых коммуникаций и кровли. Историческую кирпичную кладку частично использовали в строительстве.

Реставрация других шести зданий Омской крепости подходит к концу. Полностью завершены три объекта. Всего на реконструкцию выделялось 539 млн руб., однако этих средств не хватило на завершение всех работ. Сейчас обсуждается возможность продажи ещё двух исторических зданий. Открытие комплекса запланировано ко Дню города.