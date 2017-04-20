Омские спасатели считают, что паводка в регионе нет

В Омской области реки вскрываются ото льда, но опасных последствий ледохода сотрудники МСЧ пока не зафиксировали.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, вскрытие рек ото льда происходит в спокойном режиме без негативных последствий. Паводка в регионе нет. Опасных явлений на реках не зафиксировано. Ледостав пока лишь на озёрах, где толщина льда составляет от 35 до 40 см.

В некоторых районах области существует вероятность подтопления населённых пунктов талыми водами, идущими с полей. Здесь муниципальные власти ведут работы по наращиванию дамб, сбросу части воды и спуску талых вод путем вскрытия автодорог, прорытию отводных каналов, очистке ливневых стоков.

Добавим, 19 апреля на заседании областного правительства принято решение о выделении 1,9 млн руб. из резервного фонда правительства Омской области. Деньги направят в три района – Крутинский, Горьковский и Усть-Ишимский для проведения противопаводковых мероприятий, ликвидации последствий паводка.