В омском горсовете уволили всех родственников депутатов
Политика  •  20 июля 2017, 12:22  •  печать

В омском горсовете уволили всех родственников депутатов

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Омский городской совет устранил нарушения, на которые указала прокуратура.

Зимой надзорный орган внёс представление об устранении многочисленных нарушений в режиме учёта рабочего времени некоторыми депутатами. Выяснилось, что их помощники, которыми являлись родственники, вместо того чтобы ходить на работу, отдыхали на Кипре, в Объединённых Арабских Эмиратах, Италии, Греции, Чехии, Сочи.

Сегодня на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" председатель горсовета Галина Горст рассказала, что нарушения полностью устранены.

По общей практике работы не возбраняется иметь помощников-родственников, нигде законодательно это не запрещается. Но я считала всегда, что по этическим нормам лучше от этого воздержаться, - прокомментировала спикер. - Ни одного помощника-родственника не осталось. Мы усилили контроль за рабочим временем. Отпуска, отгулы - всё это сегодня урегулировано.

Также спикер отметила, что помощники депутатов по необходимости работают и сверхурочно, и в выходные дни.

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #пресс-центр МКР-Медиа #прокуратура

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