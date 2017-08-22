Прекращены уголовные дела омских депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали на курортах
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 10:18, последнее обновление 22 августа 2017, 11:04  •  печать

Прекращены уголовные дела омских депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали на курортах

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Народные избранники раскаялись в том, что они начисляли заработную плату своим помощникам, когда те отдыхали за границей.

Прокуратура Омской области подвела итоги надзорной деятельности в сфере контроля над бюджетным законодательством. Омскими прокурорами выявлено более 5,5 тысячи нарушений, в числе которых скандальная история с помощниками депутатов Омского горсовета, которые в рабочее время отдыхали на заграничных курортах. При этом им начислялась заработная плата. Выяснилось, что в апреле региональный Следственный комитет возбудил два уголовных дела на депутатов по факту злоупотребления должностными полномочиями. Фамилии народных избранников не разглашаются.

В областной прокуратуре пояснили, что дела были прекращены в связи деятельным раскаянием виновных.

- По требованию прокуратуры должностные лица, допустившие незаконное получение помощниками депутатов Омского городского совета в качестве заработной платы более 500 тыс. руб., привлечены к дисциплинарной ответственности, с двумя помощниками депутатов трудовые договоры расторгнуты, - добавили в надзорном ведомстве. - В настоящее время в муниципальный бюджет возмещено около 350 тыс. рублей, необоснованно полученных помощниками.

Добавим, об этой истории стало известно в конце февраля. Как писал "Омск Здесь", в качестве помощников у депутатов городского совета Елены Свешниковой, Андрея Ефимова, Александра Иванова, Алексея Ложкина, Дмитрия Лицкевича работали супруги. У Леонида Михайленко в таковых был сын. До августа прошлого года в горсовете трудился и сын Юрия Филатова. Практически все сразу же после обнародования этих данных трудовые отношения с родственниками расторгли. К примеру, только в 2014 году три помощника одного из депутатов горсовета находились за пределами региона. В общей сложности они прогуляли более 50 рабочих дней. В 2015-м помощница другого народного избранника, являющаяся его супругой, не ходила на работу неделю. В эти дни она отдыхала в Сочи. А помощница-жена другого депутата девять дней нежилась на пляжах Турции. При этом указанные дни включены в табели учёта рабочего времени как фактически отработанные и оплачены из средств муниципального бюджета.

Теги  •  #Горсовет #прокуратура #уголовное дело

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Комментарии
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Игорь Х  •  22 августа 2017, 11:43

Главное, вовремя раскаяться. И все, преступления не было, можно прекращать дело...

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Юля Пучкова  •  22 августа 2017, 12:40

Совершенно верно. Простому работяге за украденную с завода копеечную отвертку могут дать срок, а тут - "Извините, мы больше не будем", и все сходит с рук. Как в детском садике.

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