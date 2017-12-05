СМИ: Омский вице-губернатор уходит в отставку
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 13:07, последнее обновление 5 декабря 2017, 13:18  •  печать

СМИ: Омский вице-губернатор уходит в отставку

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Глава региона Александр Бурков подписал заявление на увольнение своего заместителя Андрея Новоселова.

Как сообщает "Ъ-Сибирь", врио губернатора Омской области Александром Бурковым подписано заявление на увольнение первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Новоселова. Издание ссылается на собственный источник в правительстве области.

Напомним, ранее стало известно о переходе Новоселова на новую работу в правительство Хакасии. Об этом в интервью ГТРК "Хакасия" заявил глава республики Виктор Зимин, подчеркнув, что Андрей Новоселов станет его первым замом.

- Я попросил его вернуться. По большому счету он состоялся в Хакасии. В Хакасии его любят, руководители ценят и знают, - отметил Зимин. - Я разделю обязанности между первыми заместителями. Один будет отвечать за финансы, другой за экономику. То есть один будет деньги зарабатывать, другой - тратить. Думаю, Андрей Александрович будет тем, кто деньги зарабатывает.

В омском правительстве отставку пока не подтверждают, но и не опровергают. Как сообщил ИА "Омск Здесь" начальник Главного управления информационной политики Станислав Сумароков, документов об освобождении с занимаемой должности вице-губернатора он не видел. В приемной первого заместителя председателя правительства Омской области уточнили, что Андрей Новоселов находится на работе.

Добавим, до перехода в 2015 году в правительство Омской области Андрей Новоселов работал в Хакасии. С 2009 году он занимал пост заместителя председателя правительства и заместителя главы республики.

Теги  •  #Александр Бурков #Андрей Новоселов #отставка

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