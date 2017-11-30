Глава Хакасии заявил о переходе в его команду омского вице-губернатора Новоселова
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 11:56, последнее обновление 30 ноября 2017, 12:45  •  печать

Глава Хакасии заявил о переходе в его команду омского вице-губернатора Новоселова

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У Виктора Зимина появится два первых заместителя, среди которых будет и Андрей Новоселов, пока что занимающий пост первого заместителя председатель правительства Омской области.

В эксклюзивном интервью ГТРК "Хакасия" глава республики Виктор Зимин рассказал о новой структуре правительства. У Зимина будет шесть замов, два из которых - первые. 

- Правда, у меня будет два первых зама, - заявил Зимин в интервью. 

- И один из них кто? - интересуется журналист. 

- Новоселов Андрей Александрович. Я попросил его вернуться. По большому счету он состоялся в Хакасии. В Хакасии его любят, руководители ценят и знают, - добавил глава правительства Хакасии.

По словам Зимина, один из замов будет деньги зарабатывать, другой - тратить. 

- Я разделю обязанности между первыми заместителями, - продолжил Зимин. - Один будет отвечать за финансы, другой за экономику. То есть один будет деньги зарабатывать, другой - тратить. Думаю, Андрей Александрович будет тем, кто деньги зарабатывает.

Сейчас и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия является 41-летний Олег Нам. Когда именно состоится назначение Новоселова Виктор Зимин не уточнил.

Добавим, что переход в правительство Хакасии Андрея Новоселова в правительстве Омской области отрицали. Вчера на встрече с журналистами врио губернатора Омской области Александр Бурков говорил, что Новоселов продолжает работать.

- Я заявление не писал, работаю. Сегодня были на совещании у губернатора, строю планы на будущее. Так что информация о моем уходе была преждевременной, - прокомментировал свой возможный уход из областного правительства "СуперОмску" Андрей Новоселов.

Пресс-секретарь главы Республики Хакассия Николай Денисов подтвердил слова Виктора Зимина, добавив, что структура регионального правительства будет формироваться до конца года.

Теги  •  #Андрей Новоселов #видео #Хакасия

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