Инаугурацию Оксаны Фадиной перенесли в Концертный зал Омска  
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 19:39, последнее обновление 29 ноября 2017, 19:48  •  печать

Инаугурацию Оксаны Фадиной перенесли в Концертный зал Омска  

Автор:

Органный зал, где изначально хотели провести торжественное мероприятие, не вместил бы всех желающих поучаствовать в церемонии.
 

29 ноября спикер Омского горсовета Владимир Корбут пригласил представителей региональной власти на торжественное заседание горсовета, где пройдет инаугурация нового мэра Омска – пока еще министра экономики региона Оксаны Фадиной. Оно состоится 8 декабря в 10 часов в Концертном зале. После заседания правительства Владимир Корбут обратился к главе региона Александру Буркову, спикеру заксобрания Владимиру Варнавскому, министрам регионального правительства и депутатам.

- Приглашаются депутаты заксобрания, члены правительства, сотрудники органов исполнительной власти Омской области, руководители федеральных органов, учреждений различных форм собственности, представители общественных организаций, почетные граждане, - пояснил спикер горсовета.

Александр Бурков оценил приглашение с юмором, предложив министрам 8 декабря "на 40 минут оторваться от работы".

После заседания приглашенным пояснили причину смены места для проведения церемонии. Оказывается, в Органном зале, где изначально собирались провести церемонию, всего 246 мест, и их всем приглашенным не хватило бы. А вот в Концертном зале  1075 мест в зрительном зале. Правда, планируется занять только 700-800, не отправляя приглашенных на балкон.

Напомним, Оксану Фадину единогласно выбрали новым мэром Омска депутаты горсовета, присутствующие на пленарном заседании 22 ноября.

Теги  •  #Александр Бурков #Владимир Корбут #инаугурация #Концертный зал #Оксана Фадина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Половина активов омского "Мостовика" перейдет к компании Сбербанка  •  вчера, 21:53
Омская школьница родит от отца-насильника  •  вчера, 21:42
В Омске супруги украли у подруги 660 тысяч рублей  •  вчера, 20:41
Депутаты хотят взыскать деньги с "Омскгражданпроекта" за невнесенные в кадастр участки  •  вчера, 20:10
В "Щедрый вторник" в омском театре собирали деньги на язычковый ханг  •  вчера, 19:42
В новом году омичам повысят зарплату    •  вчера, 19:09
Еще новости