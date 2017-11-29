Инаугурацию Оксаны Фадиной перенесли в Концертный зал Омска  

Органный зал, где изначально хотели провести торжественное мероприятие, не вместил бы всех желающих поучаствовать в церемонии.

29 ноября спикер Омского горсовета Владимир Корбут пригласил представителей региональной власти на торжественное заседание горсовета, где пройдет инаугурация нового мэра Омска – пока еще министра экономики региона Оксаны Фадиной. Оно состоится 8 декабря в 10 часов в Концертном зале. После заседания правительства Владимир Корбут обратился к главе региона Александру Буркову, спикеру заксобрания Владимиру Варнавскому, министрам регионального правительства и депутатам.

- Приглашаются депутаты заксобрания, члены правительства, сотрудники органов исполнительной власти Омской области, руководители федеральных органов, учреждений различных форм собственности, представители общественных организаций, почетные граждане, - пояснил спикер горсовета.

Александр Бурков оценил приглашение с юмором, предложив министрам 8 декабря "на 40 минут оторваться от работы".

После заседания приглашенным пояснили причину смены места для проведения церемонии. Оказывается, в Органном зале, где изначально собирались провести церемонию, всего 246 мест, и их всем приглашенным не хватило бы. А вот в Концертном зале 1075 мест в зрительном зале. Правда, планируется занять только 700-800, не отправляя приглашенных на балкон.

Напомним, Оксану Фадину единогласно выбрали новым мэром Омска депутаты горсовета, присутствующие на пленарном заседании 22 ноября.