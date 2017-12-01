Директору "Омской топливной компании" грозит десять лет колонии
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 13:05  •  печать

Директору "Омской топливной компании" грозит десять лет колонии

Автор:

Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в "Омской топливной компании". Обвиняемыми являются глава компании Александр Медведев, главный бухгалтер и омский бизнесмен Виктор Агарков.

Как сообщила сегодня, 1 декабря, пресс-служба регионального УМВД, следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников акционерной компании - генерального директора 1965 г. р. и начальника финансового отдела - женщины 1973 г. р., а также предпринимателя 1964 г. р., обвиняемых в завладении мошенническим путем крупной суммы денежных средств компании.

Речь идет о главе "Омской топливной компании" (АО "ОТК") Александре Медведеве, главном бухгалтере предприятия Веронике Поповой и бизнесмене Викторе Агаркове. Добавим, акционерное общество принадлежит Омской области и занималось поставкой угля в муниципальные районы. До недавнего времени областные власти планировали продать компанию, находящуюся в предбанкротном состоянии. На этой неделе врио губернатора Александр Бурков заявил, что ОТК необходимо спасать, проведя санирование.

Как полагает следствие, фигуранты дела заключали контракты на поставку угля в Омскую область из разных регионов через подконтрольные фирмы. Цены искусственно завышались.

- Организацией данных фирм на подставных лиц занимался 53-летний обвиняемый, который также участвовал в ряде переговоров, выступая как представитель компании-закупщика либо как официальный представитель городской администрации, - добавили в полиции. - В результате с июня 2013 г. по июнь 2015 г. соучастники в качестве наценки стоимости похитили свыше 81 млн руб., чем причинили акционерному обществу ущерб в особо крупном размере.

Для сбора доказательств виновности руководства предприятия следователям даже пришлось выезжать в командировки Новосибирск, Кемерово, Алтайский край, Хакасию, Ханты-Мансийск, Москву. За совершение преступления Александру Медведеву и другим фигурантам дело может грозить до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #Виктор Агарков #мошенничество #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Маршрутная сеть Омска: как будет ходить общественный транспорт в 2018 году  •  сегодня, 15:59  •  
В двух квартирах каждого омского дома стоят магниты на счетчиках  •  сегодня, 15:56  •   1
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Левобережье  •  сегодня, 15:47  •  
Выходные в Омске: "Около полуночи" споем песни бардов  •  сегодня, 15:42
До Омска не добрались пять тонн свиного шпика  •  сегодня, 15:30
Девятнадцать омичей будут отвечать за выборы президента России  •  сегодня, 15:15
Еще новости