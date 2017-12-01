Директору "Омской топливной компании" грозит десять лет колонии

Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в "Омской топливной компании". Обвиняемыми являются глава компании Александр Медведев, главный бухгалтер и омский бизнесмен Виктор Агарков.

Как сообщила сегодня, 1 декабря, пресс-служба регионального УМВД, следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников акционерной компании - генерального директора 1965 г. р. и начальника финансового отдела - женщины 1973 г. р., а также предпринимателя 1964 г. р., обвиняемых в завладении мошенническим путем крупной суммы денежных средств компании.

Речь идет о главе "Омской топливной компании" (АО "ОТК") Александре Медведеве, главном бухгалтере предприятия Веронике Поповой и бизнесмене Викторе Агаркове. Добавим, акционерное общество принадлежит Омской области и занималось поставкой угля в муниципальные районы. До недавнего времени областные власти планировали продать компанию, находящуюся в предбанкротном состоянии. На этой неделе врио губернатора Александр Бурков заявил, что ОТК необходимо спасать, проведя санирование.

Как полагает следствие, фигуранты дела заключали контракты на поставку угля в Омскую область из разных регионов через подконтрольные фирмы. Цены искусственно завышались.

- Организацией данных фирм на подставных лиц занимался 53-летний обвиняемый, который также участвовал в ряде переговоров, выступая как представитель компании-закупщика либо как официальный представитель городской администрации, - добавили в полиции. - В результате с июня 2013 г. по июнь 2015 г. соучастники в качестве наценки стоимости похитили свыше 81 млн руб., чем причинили акционерному обществу ущерб в особо крупном размере.

Для сбора доказательств виновности руководства предприятия следователям даже пришлось выезжать в командировки Новосибирск, Кемерово, Алтайский край, Хакасию, Ханты-Мансийск, Москву. За совершение преступления Александру Медведеву и другим фигурантам дело может грозить до 10 лет лишения свободы.