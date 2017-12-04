Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 16:18, последнее обновление 4 декабря 2017, 16:46  •  печать

Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором

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Заседание по иску федерального инспектора по Омской области Сергея Лицкевича к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло пришлось перенести. Полпред ходатайствовал об отложении дела, поскольку находится далеко от Омска.

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что бывший федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич подал иск к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, не согласившись с формулировкой увольнения.

Сегодня, 4 декабря, должна была состояться предварительная беседа сторон, но никто из участников на процесс не явился. Сергей Лицкевич вместо себя прислал представителя, а от полпреда поступило ходатайство о переносе подготовки дела. 

- Ответчик заявил ходатайство об отложении подготовки в связи с его удаленностью. Когда пройдет вторая беседа, будет назначено либо предварительное слушание, либо судебное заседание, - пояснила помощник председателя Центрального райсуда Алена Горбунова. 

Она также уточнила, что сам факт увольнения не оспаривается. Представитель истца Надежда Захарова от комментариев отказалась.

Теги  •  #Сергей Лицкевич #Сергей Меняйло #суд

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