Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что бывший федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич подал иск к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, не согласившись с формулировкой увольнения.
Сегодня, 4 декабря, должна была состояться предварительная беседа сторон, но никто из участников на процесс не явился. Сергей Лицкевич вместо себя прислал представителя, а от полпреда поступило ходатайство о переносе подготовки дела.
- Ответчик заявил ходатайство об отложении подготовки в связи с его удаленностью. Когда пройдет вторая беседа, будет назначено либо предварительное слушание, либо судебное заседание, - пояснила помощник председателя Центрального райсуда Алена Горбунова.
Она также уточнила, что сам факт увольнения не оспаривается. Представитель истца Надежда Захарова от комментариев отказалась.
Заседание по иску федерального инспектора по Омской области Сергея Лицкевича к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло пришлось перенести. Полпред ходатайствовал об отложении дела, поскольку находится далеко от Омска.
Ранее "Омск Здесь" сообщал, что бывший федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич подал иск к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, не согласившись с формулировкой увольнения.
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