Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором

Ранее "Омск Здесь" сообщал, что бывший федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич подал иск к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, не согласившись с формулировкой увольнения.



Сегодня, 4 декабря, должна была состояться предварительная беседа сторон, но никто из участников на процесс не явился. Сергей Лицкевич вместо себя прислал представителя, а от полпреда поступило ходатайство о переносе подготовки дела.



- Ответчик заявил ходатайство об отложении подготовки в связи с его удаленностью. Когда пройдет вторая беседа, будет назначено либо предварительное слушание, либо судебное заседание, - пояснила помощник председателя Центрального райсуда Алена Горбунова.



Она также уточнила, что сам факт увольнения не оспаривается. Представитель истца Надежда Захарова от комментариев отказалась.